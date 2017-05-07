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Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Международная панорама
7 мая, 12:21 дата обновления: 7 мая, 12:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Вместе с супругой лидер движения "На марше" прибыл на избирательный участок, расположенный в мэрии Ле-Туке, а лидер Национального фронта отдала свой голос в небольшом городе Энен-Бомон

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер движения "На марше" и кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон проголосовал в воскресенье в ходе второго тура президентских выборов. Вместе с супругой Брижит он прибыл на избирательный участок, расположенный в мэрии курортного города Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, северо-западная часть Франции).

На улице, как свидетельствует репортаж в прямом эфире телеканала CNews, Макрон долго пожимал руки своим сторонникам. Их собралось более двух сотен - однако и журналистов было не меньше. Улыбающийся кандидат в президенты перемещался по Ле-Туке в окружении большого числа охранников.

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В избирательном участке кандидата в президенты и его супругу ждал теплый прием со стороны властей города. В Ле-Туке Эмманюэль Макрон, однако, не является самым популярным у избирателей политиком. В первом туре он занял там второе место с показателем в 30%, значительно уступив кандидату партии "Республиканцы" Франсуа Фийону, уровень поддержки которого превысил 50%.

В ходе первого тура Макрон с супругой также голосовали в Ле-Туке, это связано с тем, что четы в этом городе есть большой трехэтажный особняк, расположенный на одной из главных улиц курорта. Его Брижит Макрон унаследовала от своих родителей - богатых владельцев фирмы по производству шоколада. Заявленная Макроном стоимость дома - 1,4 млн евро, что автоматически вносит политика в список французов, выплачивающих налог на крупное состояние. В особняке недавно был проведен ремонт на €300 тыс.

После голосования Эмманюэль Макрон должен отбыть из Ле-Туке в Париж, где он будет пребывать в своем предвыборном штабе. Как сообщил телеканал BFM-TV, "Макрону предстоит в ходе сегодняшнего дня работа над несколькими вариантами его обращения к французам". По данным телеканала, Макрон может выступить в столице дважды - в штабе сразу после объявления первых результатов голосования и затем позже, в ходе большого митинга, который пройдет в центре Парижа, на эспланаде дворца Лувр, у знаменитой стеклянной пирамиды.

Как свидетельствует репортаж BFM-TV, Ле Пен, как и в первом туре, явилась на избирательный участок небольшого города Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале, северо-запад), где она внесена в избирательные списки.

Однако на этот раз, в отличие от первого тура, Ле Пен из соображений безопасности отказалась от того, чтобы пройти пешком до избирательного участка, общаясь с избирателями. Теперь она прибыла на машине в окружении большой охраны. Лидер "Национального фронта" выглядела несколько утомленной. После голосования она прошла к машине через толпу своих поклонников, окруженная плотным кольцом охраны.

Город Энен-Бомон имеет для Ле Пен и "Национального фронта" глубоко символическое значение. Он расположен в охваченном безработицей регионе, некогда бывшим одним из центров добычи угля во Франции. После Второй мировой войны в течение 13 лет город возглавляли мэры-коммунисты, затем на более чем полвека он перешел к представителям Французской социалистической партии. Однако на муниципальных выборах 2014 года произошло коренное изменение - население в массовом порядке проголосовало за мэра-представителя "Национального фронта" Стива Бриуа, который в настоящее время временно исполняет и роль председателя "Национального фронта", замещая посвятившую себя выборам Марин Ле Пен.

Такое высокое партийное признание заслуг мэра, близкого к Ле Пен, не случайно - оно подчеркивает важность для партии этого северо-западного региона, который, как и юго-восток страны, являются главными вотчинами "Национального фронта", обеспечивая партии самые высокие результаты на всех выборах. В Энен-Бомон в ходе первого тура президентских выборов Ле Пен получила 46% голосов, что более чем в двое превышает ее результат по стране, равный 21%.

После голосования Марин Ле Пен пообедает с мэром и затем отправится из департамента Па-де-Кале в Париж. Она будет находиться в особняке "Шале дю лак" у восточной окраины столицы, так как после подведения итогов голосования состоится ее выступление на митинге, который пройдет в этом же районе недалеко от величественного Венсенского замка.

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Президентские выборы во Франции
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Макрон, Эмманюэль
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