Fox: в США через суд добиваются сохранения памятников деятелям Конфедерации

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Решение городских властей Нового Орлеана о демонтаже памятника деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865 гг.), пытается заблокировать группа жителей города, желающих сохранить эти памятники. Как сообщила телекомпания Fox News, представитель "Специального комитета по сохранению монументов" Ричард Марксбери обратился в суд, требуя отменить решение городских властей о демонтаже памятника военачальнику южан Пьеру Гюставу де Борегару (1818-1893 гг.) на том основании, что участок земли, на которой возведен монумент, не принадлежит городу, а находится в ведении Парковой службы.

Вопрос о демонтаже монументов политическим лидерам и военачальникам Конфедерации - генералу армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли (1807-1870 гг.), единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889 гг.) и генералу Борегару - превратился в острую проблему в Новом Орлеане. В минувшее воскресенье в центре города прошли демонстрации сторонников и противников демонтажа памятников, в которых приняли участие в общей сложности более 700 человек. Три участника акций были арестованы.

Сторонники демонтажа памятников, объединившиеся в коалицию под названием "Их необходимо разрушить" (Take'em Down) считают статуи лидеров Конфедерации символами расизма, а те, кто выступает за их сохранение, ссылаются на то, что монументы - это часть истории, вопрос о памятниках ранее не вызывал острых разногласий, ведь они внесены в Национальный реестр исторических монументов.

Споры по поводу истории

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и черными жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов. Руф был приговорен к смертной казни.

В связи с происшедшим в Чарлстоне губернатор штата Алабама распорядился убрать полотнище южан с территории мемориала, расположенного рядом со зданием местного законодательного собрания. Так же поступили и власти Южной Каролины. Администрация штата Вирджиния добилась разрешения суда отказаться от изображения символики Конфедерации на автомобильных номерах этого штата, а Университет штата Миссисипи убрал со своей территории флаг штата, поскольку на нем сохранилась эмблема Конфедерации.

В марте нынешнего года апелляционный суд в Новом Орлеане вынес постановление, согласно которому власти города могут демонтировать ряд памятников политическим лидерам и военачальникам времен Гражданской войны в США. В конце апреля монумент Liberty Place, посвященный тем американцам, которые боролись против северян, уже был разобран.

"Можно гораздо лучше использовать те участки земли, на которых расположены сейчас эти монументы", - заявил мэр Нового Орлеана Митч Ландре. Политические противники обвинили мэра в том, что он добивается демонтажа из личных амбиций.