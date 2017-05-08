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Экс-госсекретарь Райс: США не надо по принципу "око за око" пытаться влиять на выборы в РФ

Международная панорама
8 мая, 23:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

При этом экс-госсекретарь считает, что не следует оставлять без внимания приписываемое Москве вмешательство в демократические процессы в Вашингтоне

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрации президента Дональда Трампа не следует оставлять без ответа приписываемое Москве вмешательство в демократические процессы в США, но Вашингтону не стоит действовать по принципу "око за око" и пытаться вмешиваться в выборы в России. Такое мнение высказала в распространенном интервью агентству Reuters экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005 - 2009).

Как поясняет Reuters, Райс рекомендовала расследовать в США каждого человека, заподозренного в соучастии в попытках склонить исход выборов в прошлом году в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Соучастников подобных деяний экс-госсекретарь предложила подвергать санкциям, в том числе путем запрета на выдачи американских виз. Как отмечает агентство, Райс высказалась принципиально против таких акций возмездия, как вмешательство в избирательные процессы в РФ.

В воскресенье в эфире телеканала CBS Райс выразила точку зрения, что Москве и Вашингтону необходимо сотрудничать по многим вопросам, в том числе и по урегулированию северокорейского кризиса. "Существует множество вопросов, по которым нам необходимо сотрудничать с Россией, в том числе и наиболее острая проблема Северной Кореи", - отметила она. По ее версии, "ракеты и ядерное оружие безрассудного лидера Северной Кореи" Ким Чен Ына могут "достичь территории России и в перспективе Соединенных Штатов".

Ранее американские законодатели и представители властей объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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