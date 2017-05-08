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В столице Венесуэлы силовики приступили к разгону оппозиционных маршей

Международная панорама
8 мая, 23:39 дата обновления: 8 мая, 23:55 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Пострадали свыше 20 участников шествия

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МЕХИКО, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Национальная гвардия Венесуэлы в понедельник вновь использовала слезоточивый газ для разгона организованных оппозицией шествий в столице страны Каракасе. Наибольшая концентрация силовиков была отмечена на шоссе Франсиско Фахардо, где они перекрыли движение манифестации с участием нескольких депутатов парламента от оппозиционного "Блока демократического единства" и губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.

Известный венесуэльский политик осудил масштабное развертывание подразделений силовых структур, сравнив его с подготовкой к боевым действиям. "Посмотрите сколько военных, они идут на войну", - цитирует Каприлеса газета El Nacional в своей электронной версии.

Свыше 20 участников пострадали от действий правоохранительных органов. Как сообщил депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Мигель Писарро, подразделения силовых структур в районе Чакаито использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие.

"Из-за репрессий, из-за насилия мы убеждены в том, что поступаем правильно", - заявил Писарро журналистам.

Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее, оппозиция уже отказалась участвовать в его работе.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее, оппозиция уже отказалась участвовать в его работе.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, контролирующей парламент страны. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, свыше 700 пострадали.

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