В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго Чавесу

МЕХИКО, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльцы, недовольные политикой властей, повалили статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Инцидент произошел в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе страны.

Queman y derriban estatua de Hugo Chávez en la Villa del Rosario, estado Zulia #5demayo #Venezuela pic.twitter.com/TfEfY3o4uG — Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) 5 мая 2017 г.

Видеозапись случившегося была обнародована в Twitter. Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 по 2013 гг.

На кадрах видно, как несколько молодых людей раскачивают установленный памятник, после чего он падает на землю под торжествующие крики. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, после этого статую подожгли.

В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у Чавеса раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, контролирующей парламент страны. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, свыше 700 пострадали. Почти половина случаев гибели людей (18 человек) была зарегистрирована в столице страны Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка.

Правительства ряда стран региона - Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая - в четверг выступили с осуждением "чрезмерного применения силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия".