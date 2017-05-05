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В Венесуэле за месяц протестов погибли 35 и пострадали свыше 700 человек

Международная панорама
5 мая, 3:51 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, мая. /ТАСС

Среди погибших - два сотрудника правоохранительных органов и четверо несовершеннолетних граждан, сообщили в генпрокуратуре страны

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МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Насилие в ходе манифестаций в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. Такие данные обнародовала в четверг генеральная прокуратура южноамериканской страны.

Глава этого ведомства Луиса Ортега Диас 25 апреля сообщала о 26 погибших в ходе уличных акций сторонников и противников исполнительной власти.

Почти половина случаев гибели - 18 - была зарегистрирована в столице страны Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка. Известно, что среди погибших есть два сотрудника правоохранительных органов и четверо несовершеннолетних граждан.

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