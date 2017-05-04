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Сотни человек пострадали за день уличных акций протеста в Каракасе

Международная панорама
4 мая, 19:42 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 4, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек был убит

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Около 400 человек пострадали в среду во время антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе.

Об этом сообщила газета El Universal. По ее данным, в муниципалитете Барута за медпомощью обратились 234 человека, в муниципалитете Чакао - 164.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек - 17-летний юноша - был убит.

Подавляющее большинство пострадавших получили травмы различного характера. Кроме того, к врачам за помощью обращались люди с ожогами, последствиями отравления слезоточивым газом и огнестрельными ранениями.

С начала апреля венесуэльская оппозиция регулярно организует антиправительственные шествия, которые регулярно заканчиваются столкновениями с полицией и Национальной гвардией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в митингах и маршах. Причиной обострения ситуации стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубили запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет, а также решение Мадуро созвать Конституционную ассамблею.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тысячи человек. Насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро унесло жизни порядка 30 человек.

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