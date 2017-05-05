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В Каракасе 14 человек пострадали при разгоне студенческой акции протеста

Международная панорама
5 мая, 1:15 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, мая. /ТАСС

По словам ректора Центрального университета Венесуэлы, один учащийся получил черепно-мозговую травму, о состоянии других данных пока нет

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МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Не менее 14 студентов Центрального университета Венесуэлы пострадали в четверг при разгоне организованной ими в районе учебного заведения акции протеста против политики властей. Об этом рассказала ректор Сесилия Гарсиа Ароча.

По ее словам, один из учащихся получил черепно-мозговую травму, сведений о состоянии других обнародовано не было. Подразделения полиции и Национальной гвардии жестко подавили манифестацию студентов, носившую мирный характер. На обнародованных в интернете фотографиях и видеозаписях видно, что силовики использовали слезоточивый газ.

Известно, что в четверг в штате Ансоатеги глава отделения национальной студенческой организации Хуан Лопес стал жертвой вооруженного нападения. От действий преступников пострадали еще как минимум три человека.

В среду на уличных акциях протеста в Каракасе пострадали около 400 человек, по меньшей мере один погиб.

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