В Каракасе 14 человек пострадали при разгоне студенческой акции протеста

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МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Не менее 14 студентов Центрального университета Венесуэлы пострадали в четверг при разгоне организованной ими в районе учебного заведения акции протеста против политики властей. Об этом рассказала ректор Сесилия Гарсиа Ароча.
По ее словам, один из учащихся получил черепно-мозговую травму, сведений о состоянии других обнародовано не было. Подразделения полиции и Национальной гвардии жестко подавили манифестацию студентов, носившую мирный характер. На обнародованных в интернете фотографиях и видеозаписях видно, что силовики использовали слезоточивый газ.
Известно, что в четверг в штате Ансоатеги глава отделения национальной студенческой организации Хуан Лопес стал жертвой вооруженного нападения. От действий преступников пострадали еще как минимум три человека.
В среду на уличных акциях протеста в Каракасе пострадали около 400 человек, по меньшей мере один погиб.