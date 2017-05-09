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Десятки детей пострадали при разгоне акции протеста в Венесуэле

Международная панорама
9 мая, 6:28 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона шествия в городе Маракайбо

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МЕХИКО, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Более 50 детей и подростков, а также пациенты одной из больниц пострадали в понедельник при разгоне уличной акции протеста в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия. Об этом сообщил муниципальный советник Анхель Мачадо.

По его словам, участники мирного шествия, организованного оппозицией, были обстреляны гранатами со слезоточивым газом в районе центральной городской больницы, где также находятся колледж и благотворительный фонд "Дети солнца".

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

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"Гвардейцы без разбора пускали гранаты с газом вдоль всего проспекта Падилья, из-за чего пострадали дети, молодые люди и взрослые", - цитирует Мачадо газета El Nacional. Политик обвинил в случившемся власти страны и губернатора штата Ариаса Карденаса.

По данным оппозиционной коалиции "Блок демократического единства", в понедельник в столице страны Каракасе порядка 116 человек получили травмы при разгоне антиправительственных манифестаций.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее, оппозиция уже отказалась участвовать в его работе.

С начала апреля в Венесуэле проходят многотысячные акции протеста против правительства Мадуро. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче, сотни человек находятся под стражей.

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