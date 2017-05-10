ABC: Коми сообщили об увольнении по телефону

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Джеймса Коми поставили в известность об увольнении с поста директора ФБР США по телефону. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на свои источники в Бюро.

Звонок застиг Коми в пути в отделение Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Директор ФБР должен был провести инспекцию подразделений и принять участие в мероприятии, посвященном привлечению новых сотрудников в штат ведомства. Он намеревается выполнить эту программу до конца, уточнили источники.

Однако бывшему директору Бюро придется возвращаться в Вашингтон самостоятельно, а не служебным самолетом.