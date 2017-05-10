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ABC: Коми сообщили об увольнении по телефону

Международная панорама
10 мая, 3:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Экс-глава ФБР направлялся в Лос-Анджелес. Возвращаться в Вашингтон ему придется самостоятельно, а не на служебном самолете

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Джеймса Коми поставили в известность об увольнении с поста директора ФБР США по телефону. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на свои источники в Бюро.

Звонок застиг Коми в пути в отделение Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Директор ФБР должен был провести инспекцию подразделений и принять участие в мероприятии, посвященном привлечению новых сотрудников в штат ведомства. Он намеревается выполнить эту программу до конца, уточнили источники.

Однако бывшему директору Бюро придется возвращаться в Вашингтон самостоятельно, а не служебным самолетом.

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