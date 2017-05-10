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МИД КНР назвал три ключевых фактора разоружения Корейского полуострова

Международная панорама
10 мая, 11:44 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Ключевыми факторами денуклеаризации являются: политические методы решения вопроса, солидарность всех заинтересованных сторон и взаимность инициатив США и КНДР, отметили во внешнеполитическом ведомстве

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ПЕКИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Политические методы урегулирования, солидарность всех заинтересованных сторон в решении проблемы, а также взаимность инициатив Вашингтона и Пхеньяна - три ключевых фактора денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в среду заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Во-первых, мы считаем, что данный вопрос должен решаться политическим и мирным путем - это наша твердая позиция. Во-вторых, мы обратили внимание на недавние заявления Соединенных Штатов по проблеме Корейского полуострова, и считаем, что они несут в себе позитивный сигнал. Поэтому мы надеемся, что каждая из соответствующих сторон проявит к этому должное внимание, а также взаимную сознательность. Наконец, США и КНДР - ключевые стороны при решении данного вопроса, и должны выступить с обоюдной инициативой в отношении друг друга, шаг за шагом укрепляя взаимное доверие", - отметил он.

По словам дипломата, Пекин постоянно поддерживает контакты со всеми государствами, стремящимися к декнулеаризации Корейского полуострова. Гэн Шуан подчеркнул, что китайские власти прилагают постоянные активные усилия в этом направлении.

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