МИД КНР назвал три ключевых фактора разоружения Корейского полуострова

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ПЕКИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Политические методы урегулирования, солидарность всех заинтересованных сторон в решении проблемы, а также взаимность инициатив Вашингтона и Пхеньяна - три ключевых фактора денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в среду заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Во-первых, мы считаем, что данный вопрос должен решаться политическим и мирным путем - это наша твердая позиция. Во-вторых, мы обратили внимание на недавние заявления Соединенных Штатов по проблеме Корейского полуострова, и считаем, что они несут в себе позитивный сигнал. Поэтому мы надеемся, что каждая из соответствующих сторон проявит к этому должное внимание, а также взаимную сознательность. Наконец, США и КНДР - ключевые стороны при решении данного вопроса, и должны выступить с обоюдной инициативой в отношении друг друга, шаг за шагом укрепляя взаимное доверие", - отметил он.
По словам дипломата, Пекин постоянно поддерживает контакты со всеми государствами, стремящимися к декнулеаризации Корейского полуострова. Гэн Шуан подчеркнул, что китайские власти прилагают постоянные активные усилия в этом направлении.