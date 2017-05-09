Токио считает, что не время возобновлять шестисторонние переговоры по КНДР

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония не считает, что сейчас подходящий момент для возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Фумио Кисида.

"И хотя мы всегда говорили и осознаем, что шестисторонние переговоры - это значимый формат, для осмысленного диалога необходимы конкретные действия по денуклеаризации Северной Кореи. Мы считаем, что сейчас не подходящая ситуация для возобновления (шестисторонних) переговоров", - отметил он.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. В минувшую пятницу КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска баллистической ракеты. Это произошло через несколько часов после окончания в Нью-Йорке специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.