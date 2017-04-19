Тиллерсон: США могут включить КНДР в список стран - спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США рассматривают возможность повторного включения КНДР в список стран - спонсоров терроризма с целью усиления давления на Пхеньян. Об этом журналистам сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы пересматриваем все статусы Северной Кореи как в плане (ее причисления) к государствам, спонсирующим терроризм, так и другие способы, при помощи которых мы сможем оказать давление на режим", - сказал он. Таким образом, продолжил шеф американской дипломатии, Вашингтон намерен заставить Пхеньян взаимодействовать с США. "Так что да, мы рассматриваем все эти варианты", - резюмировал Тиллерсон.

КНДР была включена в американский список стран - спонсоров терроризма в 1987 году после взрыва в воздухе южнокорейского авиалайнера, следовавшего из Абу-Даби в Бангкок. Расследование показало, что теракт, в результате которого погибли 115 человек, был совершен агентами спецслужб КНДР (мужчиной и женщиной), установившими бомбу с часовым механизмом на борту пассажирского самолета. В 2008 году администрация США исключила КНДР из этого списка, чтобы поощрить ее за участие в шестисторонних переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова, которые позже были прекращены по инициативе Пхеньяна.

В МИД РФ ранее заявляли, что возвращение КНДР в данный список может усугубить ситуацию на Корейском полуострове. По мнению Москвы, реально эффективными могут быть санкции, вводимые ООН.