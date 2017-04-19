Тиллерсон: США могут включить КНДР в список стран - спонсоров терроризма

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Тиллерсон: США могут включить КНДР в список стран - спонсоров терроризмаМеждународная панорама 19 апреля, 23:46
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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США рассматривают возможность повторного включения КНДР в список стран - спонсоров терроризма с целью усиления давления на Пхеньян. Об этом журналистам сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Мы пересматриваем все статусы Северной Кореи как в плане (ее причисления) к государствам, спонсирующим терроризм, так и другие способы, при помощи которых мы сможем оказать давление на режим", - сказал он. Таким образом, продолжил шеф американской дипломатии, Вашингтон намерен заставить Пхеньян взаимодействовать с США. "Так что да, мы рассматриваем все эти варианты", - резюмировал Тиллерсон.
В МИД РФ ранее заявляли, что возвращение КНДР в данный список может усугубить ситуацию на Корейском полуострове. По мнению Москвы, реально эффективными могут быть санкции, вводимые ООН.