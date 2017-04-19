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РФ надеется, что США не нанесут удар по КНДР

Политика
19 апреля, 22:09 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что вероятность серьезного столкновения в регионе существенно возрос
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия надеется, что США не нанесут удар по КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

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"Надеюсь, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, нанесут ли США удар по КНДР.

"К сожалению, приходится констатировать, что риск серьезного столкновения в этом регионе существенно вырос, - подчеркнул он. - Я хотел бы лишь один момент в нашем подходе к этой проблеме выделить, а именно: нельзя предпринимать шаги, которые используются теми, кто находится в противостоянии, как предлог для следующего витка эскалации".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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