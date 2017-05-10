США намерены участвовать в переговорах по Сирии в Астане только как наблюдатель

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АСТАНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. США планируют участвовать в международных встречах в Астане по урегулированию конфликта в Сирии только в качестве наблюдателя. Об этом заявил посол США в Казахстане Джордж Крол на пресс-конференции в Астане.
"Мы сейчас не намерены участвовать в этих переговорах как участник, только как наблюдатель", - сказал Крол, отвечая на вопрос об участии представителей США во встречах в Астане.
Он напомнил о том, что на прошедшую 3-4 мая в Астане международную встречу по Сирии США были приглашены в качестве наблюдателя. Делегацию США на переговорах возглавил помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.
"Мы приветствуем все попытки урегулировать ситуацию, прекратить кровопролитие, приветствуем любые общественные усилия, чтобы прекратить этот конфликт", - отметил посол. По его словам, США поддерживают "женевский процесс" под эгидой ООН для политического решения конфликта в Сирии. "Мы выступаем за единство Сирии, за суверенитет и независимость Сирии как государства. Только сирийцы сами могут решить свои политические, внутренние проблемы без вмешательства других стран ", - сказал Крол.
Дипломат пояснил, что США поддерживают действие режима прекращения огня в Сирии. "Мы надеемся, что это будет эффективно. Есть разные проблемы, в основном проблема между оппозицией и правительством Сирии, между странами, которые действуют на территории Сирии", - уточнил посол. По словам Крола, главная цель США в Сирии - "уничтожить ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) как угрозу, которая угрожает не только Сирии, но и США, Турции и всем странам".