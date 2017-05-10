Германия запретит КНДР сдавать часть здания посольства в Берлине под хостел

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БЕРЛИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Правительство Германии решило запретить посольству Северной Кореи сдавать часть принадлежащего дипмиссии здания в аренду под хостел (бюджетный отель - прим. ТАСС). Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Данное решение было принято не Министерством иностранных дел, а правительством в целом", - сказал он.
Он пояснил, что этот шаг принят во исполнение существующей резолюции СБ ООН от 30 ноября 2016 года, которая запрещает Пхеньяну "использовать недвижимое имущество <...> для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности".
Это здание в центре Берлина сдается в аренду северокорейской стороной с 2004 года. Согласно данным местных СМИ, бюджет КНДР пополняется за счет этого на €38 тыс. в месяц.
Как стало известно ранее, правительство ФРГ планирует расширить санкции в отношении Северной Кореи. Под новые ограничения подпадет деятельность северокорейского диппредставительства в Берлине, в частности, работа конференц-центра и хостела.