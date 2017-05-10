Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: парламент непризнанного Косова поддержал вотум о недоверии правительству Исы Мустафы

Международная панорама
10 мая, 15:50 дата обновления: 10 мая, 16:13 UTC+3 /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

За недоверие действующему кабмину проголосовали 78 депутатов, против - 34 парламентария, еще трое воздержались

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Республики Косово Иса Мустафа

Премьер-министр Республики Косово Иса Мустафа

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

БЕЛГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Парламент непризнанного государства Косова поддержал петицию о недоверии правительству Исы Мустафы. Как сообщил в среду косовский портал RTK, за недоверие действующему кабмину проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте.

Всего на заседании присутствовали 115 народных избранников, при этом против вотума недоверия голосовали 34 депутата, еще трое воздержались. По данным RTK, за недоверие правительству проголосовали представители оппозиции, Демократической партии Косова, лидером которой является действующий президент непризнанного государства Хашим Тачи, а также представители сербского меньшинства края. Против вотума недоверия голосовали лишь депутаты "Демократического союза" Косова.

Портал RTK со ссылкой на свои источники также сообщил, что внеочередные парламентские выборы в непризнанном Косове могут состояться 11 июня. Парламенту предстоит утвердить дату новых выборов.

Предложение о недоверии правительству ранее внесло оппозиционное движение "Инициатива для Косова", которую поддержали депутаты "Альянса за будущее Косово" и движения "Самоопределение", а также отдельные представители правящей коалиции. Оппозиция заявляла, что правящая коалиция Демократической партии Косова и "Демократического союза", а также сторонники национальных меньшинств не смогли решить существенные проблемы, с которыми столкнулось Косово, в связи с чем самопровозглашенная республика более года находится в политическом кризисе.

Аналитики предрекали, что правящая коалиция в крае в любой момент может распасться из-за несогласия в вопросе демаркации границы с Черногорией, а также общей неэффективности правительства, что сегодня и произошло. В ходе заседания парламента депутаты требовали поскорее поставить вопрос о доверии правительству на голосование, заявляя, что "избирательная кампания уже началась".

Согласно законам самопровозглашенной республики новые парламентские выборы должны состояться в течение ближайших 45 дней. По неофициальным данным, они могут быть назначены на 11 или 18 июня.

Смотрите также

Маккейн: формирование армии Косова должно произойти через изменение конституции

СМИ: парламент Косова выступил за отказ от диалога с Белградом до освобождения Харадиная

Николич: ЕС полностью на стороне Приштины, однако Сербия не признает независимость Косова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
4
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
7
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
Темы дня
Загрузка...
Реклама