СМИ: парламент непризнанного Косова поддержал вотум о недоверии правительству Исы Мустафы

БЕЛГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Парламент непризнанного государства Косова поддержал петицию о недоверии правительству Исы Мустафы. Как сообщил в среду косовский портал RTK, за недоверие действующему кабмину проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте.

Всего на заседании присутствовали 115 народных избранников, при этом против вотума недоверия голосовали 34 депутата, еще трое воздержались. По данным RTK, за недоверие правительству проголосовали представители оппозиции, Демократической партии Косова, лидером которой является действующий президент непризнанного государства Хашим Тачи, а также представители сербского меньшинства края. Против вотума недоверия голосовали лишь депутаты "Демократического союза" Косова.

Портал RTK со ссылкой на свои источники также сообщил, что внеочередные парламентские выборы в непризнанном Косове могут состояться 11 июня. Парламенту предстоит утвердить дату новых выборов.

Предложение о недоверии правительству ранее внесло оппозиционное движение "Инициатива для Косова", которую поддержали депутаты "Альянса за будущее Косово" и движения "Самоопределение", а также отдельные представители правящей коалиции. Оппозиция заявляла, что правящая коалиция Демократической партии Косова и "Демократического союза", а также сторонники национальных меньшинств не смогли решить существенные проблемы, с которыми столкнулось Косово, в связи с чем самопровозглашенная республика более года находится в политическом кризисе.

Аналитики предрекали, что правящая коалиция в крае в любой момент может распасться из-за несогласия в вопросе демаркации границы с Черногорией, а также общей неэффективности правительства, что сегодня и произошло. В ходе заседания парламента депутаты требовали поскорее поставить вопрос о доверии правительству на голосование, заявляя, что "избирательная кампания уже началась".

Согласно законам самопровозглашенной республики новые парламентские выборы должны состояться в течение ближайших 45 дней. По неофициальным данным, они могут быть назначены на 11 или 18 июня.