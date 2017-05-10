США готовы работать с Россией по Сирии, Украине и Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США готовы работать с Россией по Сирии, Украине, Ближнему Востоку и иным конфликтам. Это подтверждено в сообщении для печати, распространенном Белым домом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В нем подчеркнуто, что Трамп сохраняет стремление к улучшению американо-российских отношений.

В пресс-релизе отмечается, что встреча проводилась в развитие апрельской поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. "Президент Трамп особо выделил необходимость совместной работы, особенно над прекращением конфликта в Сирии, - указывается в документе. - Он подчеркнул, что России необходимо обуздать режим (президента САР Башара) Асада, Иран и иранских ставленников".

"Президент затронул тему Украины и выразил приверженность своей администрации дальнейшему участию в урегулировании конфликта, а также подчеркнул ответственность России за полное выполнение минских договоренностей", - сказано далее в сообщении Белого дома.

Наконец, в нем содержится констатация того, что Трамп "упомянул о возможности более широкого сотрудничества по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других местах".

"Президент также подчеркнул свое стремление к построению лучших отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в сообщении Белого дома.