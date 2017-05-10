Белый дом: Трамп потерял доверие к Коми, но не давал указание готовить его увольнение

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Предыдущий директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми утратил доверие президента Дональда Трампа и потому был освобожден от должности. Тем не менее, американский лидер не давал министерству юстиции, генеральной прокуратуре страны отдельного указания искать повод для увольнения Коми. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

По ее словам, Трамп со дня избрания на пост президента рассматривал вопрос о целесообразности увольнения Коми. Выборы в США, на которых республиканец одержал победу, состоялись 8 ноября 2016 года. На прямой вопрос о том, давал ли Трамп первому заместителю министра юстиции США Роду Розенстайну распоряжение готовить рекомендации по поводу того, следует ли сохранять за Коми пост главы ФБР, Хакаби-Сандерс ответила отрицательно.

Как отметила представитель Белого дома, Трамп хотел дать Коми шанс. Однако президент убежден, что принял "правильное решение", подчеркнула Хакаби-Сандерс.

Она также сообщила, что Трамп сразу после того, как решил отправить Коми в отставку, проинформировал об этом руководство Конгресса США. Представитель Белого дома назвала фамилии ряда сенаторов и конгрессменов, которые были своевременно поставлены в известность о решении Трампа.