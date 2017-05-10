Минюст США: экс-глава ФБР перед увольнением не просил ресурсы на расследование по РФ

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Директор ФБР Джеймс Коми не запрашивал у Министерства юстиции США незадолго до своего увольнения значительного увеличения финансирования и выделения дополнительного персонала для проведения расследования, касающегося приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Заявление на этот счет сделала официальный представитель Минюста Сара Исгер Флорес, комментируя соответствующую публикацию в газете The New York Times (NYT).

"Он не запрашивал ни денег, ни ресурсов, - сказала она, отвечая на вопросы журналистов. - Это абсолютно не соответствует действительности".

NYT со ссылкой на источники утверждала, что "Коми обратился с просьбой выделить эти ресурсы во время состоявшейся на прошлой неделе встречи с заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном". В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Коми обращался и к законодателям с просьбой выделить дополнительные ресурсы для расследования.

Президент США Дональд Трамп во вторник по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.

При Коми было открыто дело о нарушениях экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже она обвинила его в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.