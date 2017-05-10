Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст США: экс-глава ФБР перед увольнением не просил ресурсы на расследование по РФ

Международная панорама
10 мая, 23:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее материалы о якобы имевшем место запросе со стороны Коми распространили газета The New York Times и телеканал CNN

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Директор ФБР Джеймс Коми не запрашивал у Министерства юстиции США незадолго до своего увольнения значительного увеличения финансирования и выделения дополнительного персонала для проведения расследования, касающегося приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Заявление на этот счет сделала официальный представитель Минюста Сара Исгер Флорес, комментируя соответствующую публикацию в газете The New York Times (NYT).

"Он не запрашивал ни денег, ни ресурсов, - сказала она, отвечая на вопросы журналистов. - Это абсолютно не соответствует действительности".

NYT со ссылкой на источники утверждала, что "Коми обратился с просьбой выделить эти ресурсы во время состоявшейся на прошлой неделе встречи с заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном". В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Коми обращался и к законодателям с просьбой выделить дополнительные ресурсы для расследования.

Президент США Дональд Трамп во вторник по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.

При Коми было открыто дело о нарушениях экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже она обвинила его в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
2
"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионов
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
5
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
Темы дня
Загрузка...
Реклама