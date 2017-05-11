WSJ: США хотят активизировать сотрудничество с Турцией в области разведки

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США планируют активизировать сотрудничество с Турцией в области обмена разведывательной информацией в целях противодействия терроризму. Это делается в качестве компенсации за снабжение сирийских курдов вооружениями, в том числе тяжелыми, сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, речь идет о наращивании числа американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и иных средств разведывательного назначения в центре совместных операций в Анкаре. В перспективе, если намерения Вашингтона не изменятся, то ресурсы этого центра удвоятся, поясняет издание со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как поясняет газета, военные США с 2007 года предоставляют турецким коллегам данные разведывательных спутников, пригодные для выслеживания отрядов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в горных районах на границе с Ираком. Своим намерением активизировать это взаимодействие Вашингтон демонстрирует Анкаре решимость совместно противодействовать террористической угрозе и одновременно подчеркнуть важность роли своего союзника по НАТО. "Так поступать правильно", - приводит издание слова источника.

9 мая Белый дом затруднился уточнить, информировали ли Соединенные Штаты Турцию о планах снабжения сирийских курдов вооружениями, в том числе тяжелыми. При этом пресс-секретарь главы американской администрации Шон Спайсер подтвердил, что президент США Дональд Трамп в понедельник "дал санкцию Министерству обороны (США) на снабжение курдских элементов (из коалиции) "Силы демократической Сирии" (СДС) в таком объеме, который "необходим для обеспечения ясной победы над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в Ракке".

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал неприемлемым решение США оказывать помощь сирийским курдам, предупредив, что это может иметь негативные последствия для самой Америки. Как ожидается Трамп примет в Белом доме своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана 16 мая.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата". Руководство Турции неоднократно и публично требовало от США не оказывать поддержку сирийским курдам.