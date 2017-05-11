Меркель: ситуация с безопасностью изменилась, терроризм представляет ежедневную угрозу

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БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Терроризм угрожает Европе на постоянной основе. Об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы со стороны европейцев видим постепенно изменяющуюся обстановку, видим как с нами по соседству каждый день проявляется террористическая угроза", - заявила глава правительства ФРГ.
Канцлер добавила, что ФРГ привержена цели противодействовать терроризму, в связи с чем обучает силы безопасности в регионе, в частности в Афганистане. "Мы подкрепляем слова действиями", - заявила глава правительства.
Меркель также сообщила, что Германия не планирует расширять свое участие в коалиции западных стран по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) даже в том случае, если НАТО официально присоединится к операции.
"Даже если будет такое решение, оно не будет означать, что какая-то военная активность, которую осуществляет сейчас Германия, будет расширена, - сказала она. - Мы об этом ясно заявили".