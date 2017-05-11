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Глава МИД Швеции: Арктика должна оставаться зоной мира

Международная панорама
11 мая, 22:48 UTC+3 ФЭРБАНКС /США/ 11, мая. /ТАСС

Маргот Валльстрём подчеркнула, что необходимо сохранять стабильность в регионе

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ФЭРБАНКС /США/, 11 мая. /ТАСС/. Арктический регион должен оставаться зоной мира и стабильности, такое мнение высказала на заседании Арктического совета на уровне министров иностранных дел глава внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём.

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"За этим столом переговоров собрались восемь министров иностранных дел стран Арктики, - отметила она. - До сих пор Арктика была зоной мира, зоной соблюдения законов и взаимодействия. Следует и далее сохранять такое положение дел". "Нам необходима стабильность в Арктике", - подчеркнула она.

Арктический совет, членами которого являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

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