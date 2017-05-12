Погранполиция Молдавии депортировала главреда "Российских вестей" на основании подозрений

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КИШИНЕВ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Власти Молдавии подтвердили депортацию из Кишиневского международного аэропорта главного редактора "Российских вестей" Дмитрия Ермолаева, который показался им подозрительным. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.
"Мы не задерживали Ермолаева. Он не смог объяснить цель визита в Молдавию, поэтому следующим самолетом будет отправлен в Москву", - сказала Новицки, не став объяснять суть такой формулировки.
Ранее Союз журналистов России (СЖР) распространил информацию о задержании Дмитрия Ермолаева в аэропорту Кишинева молдавскими спецслужбами. СЖР, в частности, отметил, что Ермолаев без предъявления обвинений в течение нескольких часов подвергался допросу. Согласно сообщению, он был отпущен после того, как представителей молдавских спецслужб оповестили о том, что сотрудники российского посольства были привлечены к разрешению вопроса.
Это не первый подобный случай, произошедший с российскими журналистами в Кишиневском аэропорту. Ранее в Молдавию не пускали съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда". В качестве причин депортации молдавские власти указывали отсутствие у журналистов аккредитации.