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Пресс-секретарь президента Молдавии назвал провокацией задержание российского журналиста

Международная панорама
12 мая, 18:21 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Ранее Союз журналистов России распространил информацию о задержании главного редактора издания "Российские вести" Дмитрия Ермолаева в аэропорту Кишинева

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КИШИНЕВ, 12 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Пресс-секретарь президента Молдавии Ион Чебан расценил задержание в Кишиневе российского журналиста Дмитрия Ермолаева как провокацию.

"Задержание в Кишиневе главного редактора издания "Российские вести" Дмитрия Ермолаева - очередная провокация евроунионистской (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией и интеграции в ЕС - прим. ТАСС) власти с целью помешать политике восстановления дружбы и стратегического партнерства с Россией, которую проводит президент Игорь Додон", - сказал Чебан в беседе с корр. ТАСС. Он отметил, что это уже не первый случай, когда представители молдавских спецслужб задерживают журналистов РФ, что стало одной из причин охлаждения отношений между двумя странами в прошлом.

Ранее Союз журналистов России (СЖР) распространил информацию о задержании Ермолаева в аэропорту Кишинева молдавскими спецслужбами. СЖР, в частности, отметил, что Ермолаев без предъявления обвинений в течение нескольких часов подвергался допросу. Согласно сообщению, он был отпущен после того, как представителей молдавских спецслужб оповестили о том, что сотрудники российского посольства были привлечены к разрешению вопроса.

Это не первый подобный случай, произошедший с российскими журналистами в Кишиневском аэропорту. Ранее в Молдавию не пускали съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда". В качестве причин депортации молдавские власти указывали отсутствие у журналистов аккредитации.

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