Помощник Трампа: президент США противостоит "подрывному поведению" России

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп противостоит "подрывному поведению" России, однако ищет сферы для кооперации с Москвой. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер на брифинге для журналистов.

"Я думаю, что президент ясно дал понять, что он будет противостоять подрывному поведению России", - сказал он, добавив при этом, что Трамп "ищет сферы для кооперации" с Москвой.