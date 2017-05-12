Первый замглавы минюста США согласился дать сенаторам пояснения насчет увольнения Коми

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн согласился прийти в Сенат Конгресса, чтобы предоставить членам верхней палаты более подробную информацию об основаниях и подоплеке увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Об этом сообщил официальный представитель лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера Мэтт Хаус.
"Аппарат первого заместителя генпрокурора Розенстайна уведомил помощников сенатора Шумера, что г-н Розенстайн прибудет на следующей неделе, чтобы проинформировать весь Сенат. Дата и время все еще прорабатываются", - сказал Хаус.
Ранее Шумер в эфире телеканала CNN заявил, что "американский народ заслуживает того, чтобы получить ответы на имеющиеся вопросы". "Нам нужно понять истинную подоплеку событий, которые привели к увольнению Коми", - отметил законодатель. С его инициативой согласился и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.
При этом первой о необходимости вызвать замминистра юстиции для "допроса с пристрастием" заявила в среду сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс). По ее мнению, только так можно узнать, обращался ли Коми на минувшей неделе в Минюст за дополнительной поддержкой в расследовании приписываемых России попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году.