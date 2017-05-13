Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Международная панорама
13 мая, 15:52 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 13, мая. /ТАСС

Президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов рассказал, что с инициативой получения паспорта выступила сама Чичерина, написав соответствующее обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

© Виктор Драчев/ТАСС

ЛУГАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Вручил паспорт певице министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет на торжественной церемонии, которая состоялась в Луганске по случаю открытия мотосезона.

"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов рассказал, что с инициативой получения паспорта выступила сама Чичерина, написав соответствующее обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому. "Обратилась ко мне Юля (Чичерина) - моя подруга и боевой товарищ. Теперь прописана она у нас в мотоцентре "Русские мотоциклисты Донбасса", - пояснил он.

Смотрите также

Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону

Никита Джигурда получил гражданство ДНР

Глава ДНР лишил актера Никиту Джигурду гражданства республики

Захарченко вручил Охлобыстину паспорт ДНР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама