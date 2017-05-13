Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Тренер "Челси" Конте поздравил Карреру с победой "Спартака" в чемпионате РоссииСпорт 13 мая, 17:08
Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России "Амкар" - "Спартак"Спорт 13 мая, 16:30
"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона РоссииСпорт 13 мая, 16:26
Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графикуСпорт 13 мая, 16:25
Панарин пропустит матч сборной России по хоккею со словаками на ЧМСпорт 13 мая, 16:19
Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талантСпорт 13 мая, 16:06
Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турниреСпорт 13 мая, 15:58
Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в РоссииСпорт 13 мая, 15:54
Мутко: у сборной РФ интересные футболисты и один из самых перспективных тренеровСпорт 13 мая, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Вручил паспорт певице министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет на торжественной церемонии, которая состоялась в Луганске по случаю открытия мотосезона.
"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
Президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов рассказал, что с инициативой получения паспорта выступила сама Чичерина, написав соответствующее обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому. "Обратилась ко мне Юля (Чичерина) - моя подруга и боевой товарищ. Теперь прописана она у нас в мотоцентре "Русские мотоциклисты Донбасса", - пояснил он.