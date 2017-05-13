Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

ЛУГАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Вручил паспорт певице министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет на торжественной церемонии, которая состоялась в Луганске по случаю открытия мотосезона.

"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов рассказал, что с инициативой получения паспорта выступила сама Чичерина, написав соответствующее обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому. "Обратилась ко мне Юля (Чичерина) - моя подруга и боевой товарищ. Теперь прописана она у нас в мотоцентре "Русские мотоциклисты Донбасса", - пояснил он.