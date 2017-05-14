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Франсуа Олланд официально передаст полномочия президента Франции Эмманюэлю Макрону

Международная панорама
14 мая, 0:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

В первые часы после инаугурации Макрон должен будет принять решение о назначении нового премьер-министра

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон, победивший во втором туре выборов 7 мая, официально вступит в воскресенье в должность. Президентские полномочия ему передаст уходящий глава республики Франсуа Олланд во время торжественной церемонии в Елисейском дворце.

Президентский дворец

По многолетней традиции инаугурация нового президента Франции состоится в Елисейском дворце в Париже. В 10:00 (11:00 мск) избранный глава республики Эмманюэль Макрон, согласно графику церемонии, должен прибыть в главную президентскую резиденцию, где на крыльце его встретит завершающий свой пятилетний срок Франсуа Олланд.

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Обменявшись рукопожатиями у входа, президент и его преемник удалятся во внутренние покои дворца, где у них состоится получасовая беседа с глазу на глаз. Во время этого разговора новый руководитель государства будет посвящен предшественником в наиболее чувствительные государственные секреты, а также получит коды для запуска ядерных ракет.

После этого Олланд и Макрон вернутся в парадный двор Елисейского дворца, где уходящий президент последний раз простится с прежним местом работы и покинет его пределы. Вслед за этим начнется основная часть церемонии инаугурации: глава Конституционного совета Лоран Фабиус зачитает официальные результаты выборов, после чего провозгласит Эмманюэля Макрона новым президентом республики, а великий канцлер Ордена Почетного легиона, генерал Бенуа Пюга вручит ему цепь гроссмейстера этого ордена - символ высшей государственной власти.

Завершающим этапом торжеств в Елисейском дворце станут военные почести новому верховному главнокомандующему. В саду дворца прозвучит гимн "Марсельеза", а также прогремит 21 залп артиллерийского салюта, по окончании которого новый президент произведет смотр парадного построения почетного караула.

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Следующим большим этапом для Макрона станет выезд уже утвержденного в должности президента на Елисейские поля - главную авеню французской столицы. В сопровождении конного и мотоциклетного эскорта военнослужащих Республиканской гвардии глава государства проследует по всему проспекту к Триумфальной арке. Там он еще раз проведет смотр парадного построения войск, а также возглавит церемонию зажжения огня на могиле Неизвестного солдата, за чем последует минута молчания.

Позднее Эмманюэль Макрон возвратится в Елисейский дворец, где будет дан торжественный обед. Приглашение на него получили родственники президента и его супруги, Брижит Макрон, ближайшие политические соратники нового президента, представители уходящего правительства.

Завершатся же торжественные мероприятия вечером в мэрии Парижа, где президент проведет встречу с депутатами Городского совета. По этому случаю мэр столицы Анн Идальго пригласила всех парижан прийти вечером поддержать нового президента, за которого на парижских избирательных участках во втором туре было отдано в общей сложности 90% голосов. Сам Макрон должен выступить с приветственным словом на площади Мэрии около 18:00 (19:00 мск).

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Помимо торжественной части нового главу республики в первые дни пребывания на новом посту ожидает максимально напряженный график. Уже в первые часы после инаугурации от Макрона будут ожидать решения о назначении нового премьер-министра. Не исключается, впрочем, что имя главы кабмина будет озвучено только в понедельник. В понедельник же вечером Эмманюэль Макрон совершит и свою первую зарубежную поездку в новом качестве - в Берлине его примет канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой проевропейский политик рассчитывает наладить тесное сотрудничество в рамках развития франко-германского партнерства и усиления интеграции внутри Евросоюза

Премьеру, который придет на смену ушедшему ранее в отставку Бернару Казнёву, предстоит в течение двух дней сформировать правительство, которое будет работать как минимум месяц - до окончания парламентских выборов, которые состоятся во Франции 11 и 18 июня. До сих пор не ясно, кому Макрон поручит эту обязанность. Среди вероятных претендентов на премьерское кресло наблюдатели называют лидера центристского "Демократического движения" Франсуа Байру, а также мэра города Гавр Эдуара Филиппа. Уже в среду в Елисейском дворце должно пройти первое заседание нового Совета министров под председательством президента Макрона.

Победа Макрона на выборах

Основатель внепартийного движения "На марше" (En marche!), в прошлом инвестиционный банкир, советник Франсуа Олланда в Елисейском дворце и министр экономики, Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на президентских выборах во Франции 7 мая. В истории Пятой республики, основанной в 1958 году генералом Шарлем де Голлем, 39-летний Макрон стал самым молодым главой государства.

В президентской гонке он занял лидирующую позицию еще в первом туре, состоявшемся 23 апреля, финишировав первым с результатом 24,01%. В решающем втором раунде он добился еще более внушительного успеха, набрав 66,10% голосов. Противостоявшая ему на этом этапе лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в свою очередь, получила поддержку 33,90% избирателей.

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Макрон, Эмманюэль
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