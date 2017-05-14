ДНР: военнослужащий ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 14 мая. /ТАСС/. Ополченец провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ранен в результате обстрелов с позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов наших позиций ранен один военнослужащий вооруженных сил ДНР", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. Басурин напомнил также, что жертвой украинского обстрела села Коминтерново на юге ДНР стал мирный житель, еще одна мирная жительница получила ранение в результате обстрела пригорода Ясиноватой.

По последним данным командования, за сутки зафиксирован 61 факт нарушения украинскими силовиками режима тишины в ДНР. Обстрелы велись на трех основных направлениях - донецком, мариупольском и горловском. Подразделения ВСУ применяли артиллерийские орудия калибра 122 мм, танки, минометы, гранатометы разных видов и стрелковое оружие.

При этом обстрел подконтрольной украинским силовикам Авдеевки 14 мая велся из села Водяное, которое также контролируется подразделениями ВСУ, заявил Басурин.

"После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины, куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация". Нами и ранее неоднократно отмечалось присутствие в этом районе данного вооружения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин уточнил, что обстрел, в результате которого погибли четверо жителей Донбасса и один получил ранение, был осуществлен радикалами "Правый сектор" (организация запрещена в РФ). "В данном теракте обвиняют вооруженные силы нашей республики, говоря об обстреле из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители СММ (Специальной мониторинговой миссии - прим. ТАСС) ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством Вооруженных сил РФ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) указанная информация также не подтверждается", - добавил представитель оборонного ведомства.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.