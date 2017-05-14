Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министра юстиции США обвинили в нарушении обещания не участвовать в разбирательствах по РФ

Международная панорама
14 мая, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

С таким обвинением выступил лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс очевидно нарушил обещание не участвовать в расследованиях, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. С таким обвинением выступил в эфире телекомпании CNN лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер.

Он входит в многочисленную группу американских законодателей-демократов, которые требуют назначить независимого специального прокурора для поиска следов сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Шумер утверждает, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми преследовало цель затормозить данное разбирательство. С этой точки зрения, Сешнс нарушил свое обещание, так как имел непосредственное отношение к отставке Коми и участвует в опросе кандидатов на вакантный пост директора ФБР.

Читайте также новости по теме:
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
© EPA/JIM LO SCALZO

WSJ: Трамп может уволить пресс-секретаря и других отвечающих за коммуникации сотрудников

Первый замглавы минюста США согласился дать сенаторам пояснения насчет увольнения Коми

Трамп предостерег Коми от утечек данных в СМИ

"Да, я прошу назначить независимого прокурора. Я сделал такой запрос не только для изучения вероятного вмешательства с целью воспрепятствовать расследованию, но и для того, чтобы установить, следует ли генеральному прокурору участвовать в увольнении Коми и подборе нового директора ФБР", - заявил законодатель. "Генеральный прокурор не сказал правды о своих встречах с россиянами, поэтому он добровольно исключил себя из числа участников расследования. А теперь он, видимо, нарушает данное решение", - добавил Шумер, напомнив, что в свое время он выступал за отклонение кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста США.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Трамп подтвердил в субботу, что может назначить нового директора ФБР до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию в следующую пятницу. Сешнс и Розенстайн начали собеседования с первой четверкой кандидатов. В круг этих лиц вошли бывший помощник главы Минюста Элис Фишер, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, член апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкл Гарсиа и член Сената Конгресса США от Техаса Джон Корнин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна
5
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама