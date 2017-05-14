Министра юстиции США обвинили в нарушении обещания не участвовать в разбирательствах по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс очевидно нарушил обещание не участвовать в расследованиях, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. С таким обвинением выступил в эфире телекомпании CNN лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер.

Он входит в многочисленную группу американских законодателей-демократов, которые требуют назначить независимого специального прокурора для поиска следов сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Шумер утверждает, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми преследовало цель затормозить данное разбирательство. С этой точки зрения, Сешнс нарушил свое обещание, так как имел непосредственное отношение к отставке Коми и участвует в опросе кандидатов на вакантный пост директора ФБР.

"Да, я прошу назначить независимого прокурора. Я сделал такой запрос не только для изучения вероятного вмешательства с целью воспрепятствовать расследованию, но и для того, чтобы установить, следует ли генеральному прокурору участвовать в увольнении Коми и подборе нового директора ФБР", - заявил законодатель. "Генеральный прокурор не сказал правды о своих встречах с россиянами, поэтому он добровольно исключил себя из числа участников расследования. А теперь он, видимо, нарушает данное решение", - добавил Шумер, напомнив, что в свое время он выступал за отклонение кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста США.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Трамп подтвердил в субботу, что может назначить нового директора ФБР до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию в следующую пятницу. Сешнс и Розенстайн начали собеседования с первой четверкой кандидатов. В круг этих лиц вошли бывший помощник главы Минюста Элис Фишер, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, член апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкл Гарсиа и член Сената Конгресса США от Техаса Джон Корнин.