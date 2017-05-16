СБ ООН пригрозил КНДР санкциями в ответ на проведенное ракетное испытание

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она продолжит свои провокационные действия. В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций.

"Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе. Совбез потребовал от КНДР "не проводить новые ракетные и ядерные испытания", а также призвал Пхеньян немедленно продемонстрировать приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в СБ ООН подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.

В заявлении подчеркивается, что пуски ракет КНДР способствуют "разработке средств доставки ядерного оружия и в огромной степени усиливают напряженность в регионе и за его пределами". В Совбезе также выразили сожаление в связи с тем, что власти в Пхеньяне тратят средства на создание оружия в то время как граждане страны "испытывают огромную нужду".

КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан- Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

В понедельник постоянный представители Великобритании и Франции при ООН высказались за ужесточение санкций против КНДР. По информации от дипломатов, Китай и США в последние недели вели работу над черновиком резолюции, в частности предусматривающей ограничения на поставки нефти. Документ пока не был распространен официально.

Ожидается, что Совет Безопасности организации 16 мая проведет закрытое совещание для обсуждения ситуации на Корейском полуострове после очередного ракетного испытания КНДР.