Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинская оппозиция назвала запрет соцсетей нарушением права украинцев на свободу слова

Международная панорама
16 мая, 15:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Партия "Оппозиционный блок" призвала отменить решение о введении санкций, которое "отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" назвала "преступлением перед обществом" запрет социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на Украине и призвала отменить санкции. Об этом сегодня сообщила пресс- служба партии.

"Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать", - говорится в заявлении.

В оппозиции считают, что подобные действия это не защита национальной безопасности, а "запрет на право людей самим получать информацию". "Власть не в состоянии остановить войну или улучшить жизнь людей, поэтому переходит к запрету информации. Ее цель - самосохранение через монополию на информацию и цензуру", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции Украины против России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
5
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении
Темы дня
Загрузка...
Реклама