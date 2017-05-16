Украинская оппозиция назвала запрет соцсетей нарушением права украинцев на свободу слова

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" назвала "преступлением перед обществом" запрет социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на Украине и призвала отменить санкции. Об этом сегодня сообщила пресс- служба партии.

"Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать", - говорится в заявлении.

В оппозиции считают, что подобные действия это не защита национальной безопасности, а "запрет на право людей самим получать информацию". "Власть не в состоянии остановить войну или улучшить жизнь людей, поэтому переходит к запрету информации. Ее цель - самосохранение через монополию на информацию и цензуру", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".