Первый вице-президент Ирана снял свою кандидатуру на президентских выборах

ТЕГЕРАН, 16 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири снял свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщается в его заявлении, распространенном сегодня агентством ISNA.

В понедельник от участия в президентской гонке отказался другой кандидат - мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. Он призвал избирателей отдать голоса кандидату Эбрахиму Раиси, баллотирующемуся от альянса консервативных партий.

Таким образом, число претендентов на пост президента Ирана сократилось до четырех. Фаворитами считаются действующий президент Ирана Хасан Роухани и бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси. В роли явных аутсайдеров выступают два бывших министра - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Президентские выборы пройдут в Иране 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого.