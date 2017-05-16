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Associated Press отказалось опровергать материал о Дерипаске

Международная панорама
16 мая, 18:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Материал, опубликованный агентством, стал поводом для иска со стороны российского бизнесмена

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Сергей Савостьянов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Информационное агентство Associated Press (AP) не намерено опровергать свой материал, ставший поводом для иска со стороны российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом заявила генеральный советник агентства Карен Кайзер, отметившая, что агентство намерено защищаться от иска.

Олег Дерипаска подал в понедельник в федеральный суд Вашингтона иск на AP за публикации, содержащие клевету в его адрес. Как свидетельствуют документы из базы данных суда, иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", - отмечается в документе.

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 годы каким-то образом были связаны с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями, связанными с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США, - отмечается в документе. - У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".

В иске указывается, что адвокаты, представляющие интересы Дерипаски, просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось.

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