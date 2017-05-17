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THR: Майкл Мур снимет сиквел "Фаренгейт 9/11" с критикой Трампа

Международная панорама
17 мая, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Создатели новой ленты будут распространять фильм самостоятельно "новейшими методами"

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Майкл Мур

Майкл Мур

© AP Photo/Jose Luis Magana

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Известный американский режиссер Майкл Мур и кинопродюсер Харви Вайнштейн готовятся к съемкам сиквела знаменитого фильма "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11, 2004), который содержал нападки на 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. Новая лента посвящена критическому осмыслению политики сегодняшнего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил во вторник американский журнал The Hollywood Rerporter.

Новый фильм получит название "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9), так как Трамп одержал победу на президентских выборах в США 9 ноября 2016 года. Первый фильм был озаглавлен "Фаренгейт 9/11" с отсылкой к событиям 11 сентября 2001 года. По словам Вайнштейна, который был одним из продюсеров фильма 2004 года, создатели новой ленты отказались сотрудничать со студиями Disney и Miramax и будут распространять фильм самостоятельно.

"Сейчас для нас не может быть большей задачи, чем вновь познакомить массового зрителя с творчеством Майкла Мура, - цитирует издание заявление Вайнштейна, - Новый фильм будет распространяться новейшими методами. Майкл голоден до правды, это имеет решающее значение".

В октябре 2016 года Мур уже представил тайно снятый фильм с критикой Трапма. Премьера картины под названием "Майкл Мур в стране Трампа" (Michael Moore in TrumpLand), в которой политическая программа и сама личность миллиардера подверглись резкой критике, состоялась в одном из кинотеатров Нью-Йорка. Мур работал над фильмом в обстановке секретности, объявив о нем за сутки до премьеры через Twitter. Работа над картиной заняла около двух недель.

Майкл Мур является одним из самых известных американских режиссеров-документалистов и обладателем премии "Оскар". Режиссер неоднократно выступал с резкой критикой властей США, их агрессивной внешней политики, а также чрезмерного имущественного расслоения в стране. В 2005 году режиссер был включен американским журналом Time в список 100 наиболее влиятельных людей мира.

Политический памфлет Мура "Фаренгейт 9/11" был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. Он остается самым кассовым документальным фильмом в истории ($222 млн сборов в мире, из них около 120 в США).

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