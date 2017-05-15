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Опрос: увольнение главы ФБР не отразилось на рейтинге Трампа

Международная панорама
15 мая, 0:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

39% респондентов одобряют в целом работу президента США, а 54% выражают несогласие с его политикой

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© AP Photo/Steve Helber

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми не повлияло на рейтинг поддержки населением президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные  результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

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Согласно данным социологического исследования, 38% его участников не согласны с решением главы государства уволить директора ФБР. 29% респондентов придерживаются обратной точки зрения, около трети опрошенных заявили, что не обладают достаточным объемом информации, чтобы высказывать суждения на этот счет.

Примечательно то, что при этом 39% респондентов одобряют в целом работу президента США. 54% выражают несогласие с его политикой. Как уточнила The Wall Street Journal, эти показатели практически не изменились по сравнению с итогами опроса общественного мнения, проведенного в апреле.

Исследование, участие в котором принимали 800 взрослых жителей США, проводилось 11-13 мая. Погрешность составляет 3,46 процентных пункта.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, это ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель, заявившие, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Трамп подтвердил ранее, что может назначить нового директора ФБР до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

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