Трамп предостерег Коми от утечек данных в СМИ

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп посоветовал уволенному с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми надеяться на то, что не существует записей их разговоров, прежде чем он начнет осуществлять утечки данных в СМИ. Так глава государства обратился к Коми в своем Twitter.
James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.
"Джеймсу Коми стоит надеяться на то, что не существует "записей" наших разговоров до того, как он начнет сливать (информацию) прессе!" - написал американский лидер.
Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
Последний возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.
В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.
При Коми было открыто дело о нарушениях экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки.
Позже она обвинила его в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах.
На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.