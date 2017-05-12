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Трамп предостерег Коми от утечек данных в СМИ

Международная панорама
12 мая, 15:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Джеймс Коми был ранее уволен с поста главы ФБР по рекомендации министра юстиции

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Дональд Трамп и Джеймс Коми

© Andrew Harrer-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп посоветовал уволенному с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми надеяться на то, что не существует записей их разговоров, прежде чем он начнет осуществлять утечки данных в СМИ. Так глава государства обратился к Коми в своем Twitter.

"Джеймсу Коми стоит надеяться на то, что не существует "записей" наших разговоров до того, как он начнет сливать (информацию) прессе!" - написал американский лидер.

Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

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В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.

При Коми было открыто дело о нарушениях экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки.

Позже она обвинила его в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах.

На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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