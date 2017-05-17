Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред Британии при ООН: кризис в Венесуэле может перерасти в конфликт

Международная панорама
17 мая, 18:42 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Отвечая на вопрос о том, может ли СБ ООН ввести санкции против венесуэльского руководства, Райкрофт отметил, что Совет "только начал заниматься этой темой"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ситуация в Венесуэле, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки, может усугубиться и перерасти в вооруженный конфликт, который будет представлять угрозу для международного мира и безопасности. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт перед началом первой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле.

По его словам, Великобритания обеспокоена происходящим в латиноамериканской стране, "гуманитарными последствиями для населения, риском роста потока мигрантов из Венесуэлы, а также потенциальной дестабилизацией региона". "Мы много говорим о предотвращении конфликтов в теории. Перед нами - конкретная проблема, которая может превратиться в конфликт, в угрозу для международного мира и безопасности. Так что нам нужно действовать, начав с проведения сегодня этой дискуссии (в Совбезе - прим. ТАСС)", - сказал дипломат.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго Чавесу

Сотни человек пострадали за день уличных акций протеста в Каракасе

Мадуро вручил избиркому указ о созыве Конституционной ассамблеи вопреки протесту оппозиции

Отвечая на вопрос о том, может ли СБ ООН ввести санкции против венесуэльского руководства, Райкрофт отметил, что Совет "только начал заниматься этой темой". "Поэтому я не ожидаю принятия (в настоящий момент - прим. ТАСС) каких-либо важных решений", - добавил британский постпред.

Неформальная встреча Совбеза, которая состоится за закрытыми дверями, была созвана Соединенными Штатами. В распространенном в среду утром письменном заявлении постпред США Никки Хейли предупредила, что Венесуэла "стоит на грани гуманитарного кризиса". "Мирные протестующие получают увечья, их арестовывает и даже убивает их собственное правительство. В стране нет лекарств, больницы испытывают нехватку припасов, и становится трудно раздобыть еду", - утверждала дипломат. Она призвала членов Совбеза "работать вместе и добиться, чтобы Мадуро прекратил это насилие и репрессии и вернул народу демократию".

В свою очередь зампостпреда Уругвая Луис Бермудес отметил, что делегациям еще предстоит решить, включать ли венесуэльский вопрос в официальную программу работу Совбеза. "Мы впервые обсуждаем эту тему. Если вопрос заслуживает рассмотрения в Совете Безопасности, то мы проведем дополнительные брифинги", - пояснил он.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки
2
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
3
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
4
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
5
ЦБ выявил нарушения в продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
6
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
7
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама