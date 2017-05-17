Постпред Британии при ООН: кризис в Венесуэле может перерасти в конфликт

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ситуация в Венесуэле, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки, может усугубиться и перерасти в вооруженный конфликт, который будет представлять угрозу для международного мира и безопасности. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт перед началом первой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле.

По его словам, Великобритания обеспокоена происходящим в латиноамериканской стране, "гуманитарными последствиями для населения, риском роста потока мигрантов из Венесуэлы, а также потенциальной дестабилизацией региона". "Мы много говорим о предотвращении конфликтов в теории. Перед нами - конкретная проблема, которая может превратиться в конфликт, в угрозу для международного мира и безопасности. Так что нам нужно действовать, начав с проведения сегодня этой дискуссии (в Совбезе - прим. ТАСС)", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, может ли СБ ООН ввести санкции против венесуэльского руководства, Райкрофт отметил, что Совет "только начал заниматься этой темой". "Поэтому я не ожидаю принятия (в настоящий момент - прим. ТАСС) каких-либо важных решений", - добавил британский постпред.

Неформальная встреча Совбеза, которая состоится за закрытыми дверями, была созвана Соединенными Штатами. В распространенном в среду утром письменном заявлении постпред США Никки Хейли предупредила, что Венесуэла "стоит на грани гуманитарного кризиса". "Мирные протестующие получают увечья, их арестовывает и даже убивает их собственное правительство. В стране нет лекарств, больницы испытывают нехватку припасов, и становится трудно раздобыть еду", - утверждала дипломат. Она призвала членов Совбеза "работать вместе и добиться, чтобы Мадуро прекратил это насилие и репрессии и вернул народу демократию".

В свою очередь зампостпреда Уругвая Луис Бермудес отметил, что делегациям еще предстоит решить, включать ли венесуэльский вопрос в официальную программу работу Совбеза. "Мы впервые обсуждаем эту тему. Если вопрос заслуживает рассмотрения в Совете Безопасности, то мы проведем дополнительные брифинги", - пояснил он.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тысяч человек.