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Первые зарубежные визиты постпред США при ООН нанесет в Иорданию и Турцию

Международная панорама
18 мая, 4:13 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

В ходе визита Никки Хейли, как сообщается, "отметит лидирующую роль США в гуманитарном реагировании на последствия сирийской гражданской войны"

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ООН, 18 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 19 мая отправится в свое первое зарубежное турне, в ходе которого посетит Иорданию и Турцию - страны, принимающие беженцев из Сирии. Об этом сообщило американское постпредство при всемирной организации.

"Посол Никки Хейли 19-25 мая посетит Иорданию и Турцию, это станет ее первой поездкой за океан в качестве постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций. В ходе встреч с официальными лицами, представителями агентств ООН и неправительственных организаций посол Хейли отметит лидирующую роль США в гуманитарном реагировании на последствия сирийской гражданской войны, выразит поддержку Турции и Иордании, которые стоят на передовой кризиса с беженцами, а также ознакомится с хорошей работой, которую делает ООН и ее агентства", - заявили в дипмиссии.

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В преддверии поездки Никки Хейли опубликовала заметку в газете The Wall Street Journal, в которой утверждала, что США больше всех других стран помогают сирийским беженцам. "Ни одна стране не потратила больше на обеспечение защитой, жильем, питанием и заботой сирийских беженцев, чем США. С начала кризиса мы предоставили срочную помощь на сумму в почти $6,5 млрд", - написала дипломат. По ее словам, благодаря поддержке США гуманитарную помощь ежемесячно получают около 4 млн жителей Сирии.

Она обратила особое внимание на операцию по оказанию помощи жителям осажденного террористами города Дейр-эз-Зор. Из-за отсутствия наземного доступа к нему Всемирная продовольственная программа ООН в феврале 2016 года начала сброс гуманитарных грузов с воздуха. Операцию осуществляют российские летчики, а для спуска платформ с гуманитарной помощью используются американские парашюты. "При поддержке США (Всемирная продовольственная) программа успешно осуществила более 230 сбросов с начала (операции) в прошлом году", - отметила Хейли.

Свою публикацию она завершила умозаключением о том, что решить проблему беженцев не удастся, пока в Сирии не воцарится мир - "когда ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) будет повержена, а режим (президента Сирии Башара) Асада не прекратить терроризировать свой народ". "США стремятся достичь обе эти цели. До тех пор, пока они не будут достигнуты, мы полны решимости смягчать страдания сирийских беженцев и поддерживать страны, которые их принимают", - написала дипломат.

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Персоны
Хейли, Никки
Темы
Кризис в Сирии
Страны
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