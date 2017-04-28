Постпред США: власти Сирии перепродают изъятые из конвоев ООН лекарства на черном рынке

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Солдаты сирийской армии и проправительственные формирования изымают медикаменты и детское питание из гуманитарных конвоев ООН, а затем продают их на черном рынке по завышенной цене, заявила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

"Сирийские правительственные силы и проправительственные ополченцы конфискуют детское питание, вакцины и пинцеты из акушерских наборов. Они вытаскивают из педиатрических наборов антибиотики, иглы и марлю, изымают из грузовиков оборудование для диализа, семейные гигиенические наборы и комплекты оказания помощи при ожогах", - сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, этим действиям "нет оправдания", но их можно объяснить.

"Пользуясь безнаказанностью, сирийские правительственные войска мешают доставлять гуманитарную помощь ООН нуждающимся мужчинам, женщинам и детям. При этом они содержат черные рынки, где продают эти товары. Медицинские припасы, которые отчаявшиеся люди должны получать бесплатно, продаются по завышенной цене или выдаются на блокпостах за взятки. Это крупный бизнес в Сирии - еще одна причина, почему до сих пор не сняты блокады", - отметила постпред США.

Она обвинила правительственные войска в том, что они "наживаются на страданиях и смерти сирийского народа", а также упрекнула Россию в том, что она якобы не препятствует этим действиям. Хейли привела данные из последнего доклада ООН, согласно которым медикаментов, изъятых из гуманитарных конвоев в марте, хватило бы на оказание помощи 36 тысячам пациентов.

Гуманитарная ситуация ухудшается

На заседании Совбеза в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен сообщил об ухудшении ситуации в Сирии и призвал международное сообщество принять меры, чтобы добиться ее улучшения. В своем выступлении он обвинил стороны конфликта в препятствовании оказанию помощи населению, особенно сосредоточившись на действиях Дамаска.

"Гуманитарная ситуация ухудшается, и срочно требуется активное вовлечение членов Совета Безопасности, если это возможно", - заявил О'Брайен. По его словам, необходимо восстановить режим прекращения огня, но в первую очередь нужно взять паузу в боевых действиях в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где в осаде со стороны правительственных сил находятся около 400 тысяч человек.

Замгенсека ООН также подверг критике соглашение об эвакуации жителей шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб взамен на вывод боевиков и их семей из пригородов Дамаска Забадани и Мадая. По его словам, подобные операции "не соответствуют гуманитарным принципам", так как проводятся без согласия самих людей. "Давайте не будем притворяться, что те, кого эвакуируют, направляются в безопасное место", - утверждал он.

По его словам, многих людей перевозят в Идлиб или в северную часть провинции Алеппо, где объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы, "регулярно подвергаются бомбардировкам с воздуха". "Возможно, эти люди больше не живут в блокаде, но их вынудили покинуть свои дома, и они продолжают страдать", - заключил О'Брайен.