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Times: спецслужбы разработали для британских политиков советы по отражению киберугроз

Международная панорама
18 мая, 11:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, мая. /ТАСС

В документе, в частности, указывается на способы реагирования при открытии вредоносных ссылок

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ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Британские спецслужбы разработали для кандидатов на досрочных парламентских выборах в Великобритании (назначены на 8 июня - прим. ТАСС) и политических деятелей рекомендации по защите компьютерных систем и учетных записей пользователей. Об этом сообщили представители Национального центра кибербезопасности (НЦК), подразделения британской спецслужбы Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).

В документе, в частности, указывается на способы реагирования при открытии вредоносных ссылок.

Подобные рекомендации были подготовлены после того, как эксперты НЦК выявили "атаки хакеров методом фишинга (направления на электронную почту сообщения, содержащего вирус, с целью похищения информации - прим. ТАСС) для получения доступа к учетным записям лиц, которые были депутатами парламента до роспуска (3 мая - прим. ТАСС) высшего законодательного органа королевства, а также других сотрудников, работающих в политических партиях", приводит британская газета The Times пояснительные выдержки из руководства. "Фишинговые атаки, вероятно, будут продолжаться, (сообщения - прим. ТАСС) могут быть направлены на адреса парламентской электронной почты, почты наиболее перспективных кандидатов в депутаты и сотрудников политических партий", - отмечают специалисты НЦК.

На прошлой неделе хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.

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