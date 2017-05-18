Times: спецслужбы разработали для британских политиков советы по отражению киберугроз

Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 годуНаука 18 мая, 12:30
Генконсульство США в Екатеринбурге передало для супруги Трампа розу из бисера от мастерицыНовости Урала 18 мая, 12:26
Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"Спорт 18 мая, 12:24
Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователейАрктика сегодня 18 мая, 12:14
Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июняКультура 18 мая, 12:13
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адресПроисшествия 18 мая, 12:08
Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасностиСпорт 18 мая, 12:08
Федун считает Слуцкого лучшим российским футбольным тренеромСпорт 18 мая, 12:03
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФЭкономика и бизнес 18 мая, 11:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Британские спецслужбы разработали для кандидатов на досрочных парламентских выборах в Великобритании (назначены на 8 июня - прим. ТАСС) и политических деятелей рекомендации по защите компьютерных систем и учетных записей пользователей. Об этом сообщили представители Национального центра кибербезопасности (НЦК), подразделения британской спецслужбы Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).
В документе, в частности, указывается на способы реагирования при открытии вредоносных ссылок.
Подобные рекомендации были подготовлены после того, как эксперты НЦК выявили "атаки хакеров методом фишинга (направления на электронную почту сообщения, содержащего вирус, с целью похищения информации - прим. ТАСС) для получения доступа к учетным записям лиц, которые были депутатами парламента до роспуска (3 мая - прим. ТАСС) высшего законодательного органа королевства, а также других сотрудников, работающих в политических партиях", приводит британская газета The Times пояснительные выдержки из руководства. "Фишинговые атаки, вероятно, будут продолжаться, (сообщения - прим. ТАСС) могут быть направлены на адреса парламентской электронной почты, почты наиболее перспективных кандидатов в депутаты и сотрудников политических партий", - отмечают специалисты НЦК.
На прошлой неделе хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.