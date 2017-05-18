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Правительство Армении ушло в отставку

Международная панорама
18 мая, 12:28 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

По закону назначение премьера произойдет в течение 10 дней, а формирования нового правительства - в течение 20 дней с момента назначения главы кабинета министров

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ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства республики. Указ главы государства опубликовала его пресс-служба.

"Принять отставку правительства Республики Армения, - говорится в документе. - Членам правительства Республики Армении продолжать исполнение обязанностей до формирования нового правительства".

Отставка правительства - требование Конституции республики. Кабинет министров уходит в отставку в день первого заседания нового парламента страны.

По закону назначение премьера произойдет в течение 10 дней, а формирования нового правительства - в течение 20 дней с момента назначения главы кабинета министров. Правительство считается сформированным, когда назначены все министры.

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