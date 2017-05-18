Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева допросит Яценюка в качестве свидетеля по делу Януковича

Международная панорама
18 мая, 14:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, мая. /ТАСС

Ранее суд в Киеве отказал в проведении видеоконференции с экс-президентом Украины в порядке международной правовой помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет допрошен в качестве свидетеля по делу против Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Об этом заявил на брифинге прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"В суд будет вызываться только Яценюк, он был допрошен как свидетель во время досудебного расследования. Кличко (Виталий) и Тягнибок (Олег) - нет, так как они не владеют информацией, которая полезна для досудебного расследования и обвинения", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о возможном участии в суде в качестве свидетелей чиновников, которые встречались с Януковичем во время "майдана".

Ранее в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. В ходе заседания суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с Януковичем в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что такое решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), так как оно нарушает право человека участвовать в судебном заседании. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела 29 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Европарламент одобрил резолюцию по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама