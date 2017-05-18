Суд Киева допросит Яценюка в качестве свидетеля по делу Януковича

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет допрошен в качестве свидетеля по делу против Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Об этом заявил на брифинге прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"В суд будет вызываться только Яценюк, он был допрошен как свидетель во время досудебного расследования. Кличко (Виталий) и Тягнибок (Олег) - нет, так как они не владеют информацией, которая полезна для досудебного расследования и обвинения", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о возможном участии в суде в качестве свидетелей чиновников, которые встречались с Януковичем во время "майдана".

Ранее в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. В ходе заседания суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с Януковичем в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что такое решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), так как оно нарушает право человека участвовать в судебном заседании. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела 29 мая.