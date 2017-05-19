Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии правительству

Международная панорама
19 мая, 9:14 дата обновления: 19 мая, 9:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, мая. /ТАСС

Принятие Радой резолюции недоверия кабинету министров влечет за собой отставку правительства и премьера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не возражает против рассмотрения Верховной радой резолюции о доверии или недоверии правительству. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я не боюсь отчета в парламенте… Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", - заявил Гройсман.

Премьер напомнил, что по итогам годовой работы кабинета он уже отчитывался перед парламентом. "Я не боюсь отчета правительства в парламенте. Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался", - ответил Гройсман на слова журналиста о том, что он избегает встречи с депутатами Рады из-за опасений возможной отставки.

Согласно конституции Украины, Верховная рада, по предложению не менее одной трети парламентариев, может рассмотреть вопрос об ответственности кабинета министров и принять резолюцию недоверия большинством от конституционного состава Рады. Принятие такой резолюции влечет за собой отставку правительства.

В случае принятия резолюции о доверии, правительство продолжает работу и получает иммунитет: вопрос об ответственности кабмина не может рассматриваться парламентом более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности правительства. До 14 апреля в отношении кабмина Гройсмана действовал годовой иммунитет.

Смотрите также

Нетаньяху принял приглашение Гройсмана посетить Киев

Гройсман вновь заявил, что пенсионный возраст на Украине не будет повышен

Медведчук: провалы и поражения правительства Гройсмана очевидны во всех сферах

"Оппозиционный блок" инициирует сбор подписей за отставку правительства Гройсмана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной
3
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Темы дня
Загрузка...
Реклама