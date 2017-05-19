Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии правительству

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не возражает против рассмотрения Верховной радой резолюции о доверии или недоверии правительству. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я не боюсь отчета в парламенте… Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", - заявил Гройсман.

Премьер напомнил, что по итогам годовой работы кабинета он уже отчитывался перед парламентом. "Я не боюсь отчета правительства в парламенте. Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался", - ответил Гройсман на слова журналиста о том, что он избегает встречи с депутатами Рады из-за опасений возможной отставки.

Согласно конституции Украины, Верховная рада, по предложению не менее одной трети парламентариев, может рассмотреть вопрос об ответственности кабинета министров и принять резолюцию недоверия большинством от конституционного состава Рады. Принятие такой резолюции влечет за собой отставку правительства.

В случае принятия резолюции о доверии, правительство продолжает работу и получает иммунитет: вопрос об ответственности кабмина не может рассматриваться парламентом более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности правительства. До 14 апреля в отношении кабмина Гройсмана действовал годовой иммунитет.