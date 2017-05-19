ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет арестован, если покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую полицию.

"Магистратский суд Вестминстера выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не явился в суд 29 июня 2012 года. Столичная полиция обязана исполнить этот ордер, когда он покинет посольство", - сказано в заявлении Скотленд-Ярда, которое приводит агентство.

Ранее в пятницу старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако на данный момент этот ордер действует, что и является основанием для немедленного задержания Ассанжа властями в Великобритании, если он покинет дипломатическое представительство латиноамериканской страны и формально окажется на территории Соединенного Королевства.