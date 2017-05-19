Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"

ВАТИКАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Посол Украины при Святом престоле Татьяна Ижевская была вызвана в Ватикан для разъяснений по поводу обсуждения в Верховной раде так называемых "антицерковных законов", однако эта встреча с официальными представителями Госсекретариата пока еще не состоялась. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в информированных ватиканских дипломатических источниках.

"Действительно, посол была вызвана, но сама встреча еще не состоялась", - пояснил корреспонденту ТАСС источник. При этом было отмечено, что Ватикан занимает "очень взвешенную и корректную позицию в этом конфликте". От официального Ватикана никаких комментариев не поступало.

Ранее о том, что посол вызвана в Ватикан, на странице Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ МП) сообщил протоиерей Николай Данилевич. В четверг лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщил, что "антицерковные" законопроекты, посягающие на свободу вероисповедания граждан и допускающие вмешательство государства в деятельность церкви, сняты с повестки дня Верховной рады. Речь идет о двух законопроектах: № 4511 "О статусе религиозных организацией" и № 4128 "О свободе совести и религиозных организациях".

В первом из них, авторами которого выступили представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагалось назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что, если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины. Данная статья, в первую очередь касается УПЦ, которая подчинена и входит в состав Русской православной церкви. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине, которая может возникнуть при принятии законопроектов.

Ситуация с православием на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам УПЦ, системный характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.