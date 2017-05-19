МИД Украины: в Ватикане обсуждались "антицерковные" законы при участии посла

КИЕВ. 19 мая. /ТАСС/. Посол Украины при Святом престоле Татьяна Ижевская провела ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, в ходе которых в числе прочих тем обсуждались зарегистрированные в Верховной раде законопроекты о контроле государства над церковью. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", - сказала она изданию "Украинская правда".

При этом Беца опровергла информацию о том, что украинский посол был специально вызван в Ватикан. Она также отметила, что критики со стороны Ватикана по поводу этих законопроектов не было.

На рассмотрении Верховной рады Украины находятся законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата. Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов. Рада 18 мая должна была рассмотреть эти документы, однако вопрос был снят с повестки.

В четверг лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщил, что "антицерковные" законопроекты, посягающие на свободу вероисповедания граждан и допускающие вмешательство государства в деятельность церкви, сняты с повестки дня Верховной рады.