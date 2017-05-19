Глава МВД Ирана повторно продлил время голосования на президентских выборах

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ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Голосование на выборах президента Ирана повторно продлено еще на два часа - на этот раз с 20:00 до 22:00 по местному времени (с 18:30 до 20:30 мск). Как сообщили в Штабе по проведению выборов, такое решение принято министром внутренних дел ИРИ Абдольрезой Рахмани Фазли.
Ранее глава МВД сообщил журналистам, что законодательство о выборах предусматривает продление работы избирательных участков максимально до полуночи в день проведения выборов. Министр также отметил, что после объявления результатов кандидаты имеют три дня на их обжалование.
Как сообщает агентство FARS, по состоянию на 19:00 (17:30 мск) проголосовали более 25 млн избирателей, то есть почти половина электората, численность которого составляет 56,41 млн человек.
Борьбу за пост президента ведут четыре кандидата - баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.
Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если по итогам голосования сегодня это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур.
Ранее стало известно, что голосование на выборах президента Ирана продлено с 18:00 до 20:00 по местному времени (с 16:30 до 18:30 мск).