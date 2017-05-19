Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассанж назвал прекращение расследования по его делу победой для правовой системы ООН

Международная панорама
19 мая, 18:57 дата обновления: 19 мая, 19:27 UTC+3

Основатель организации WikiLeaks также назвал неприемлемой угрозу его ареста британскими властями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что прекращение расследования по его делу - это победа не только для него лично, но и для правовой системы ООН. Об этом он заявил, стоя на балконе посольства Эквадора в Лондоне.

Смотрите также
Джулиан Ассанж

Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

"Сегодня была одержана важная победа как для меня лично, так и для системы ООН по обеспечению прав человека", - сказал он.

Основатель организации WikiLeaks назвал неприемлемой угрозу его ареста британскими властями. Он заявил, что подобные угрозы "достойны чрезвычайного сожаления", и назвал их "неприемлемыми".

Ассанж заявил, что готов к диалогу властями Великобритании, а также с министерством юстиции США. 

"Моя команда юристов имела контакты с властями Великобритании, и мы надеемся принять участие в диалоге о том, каков наилучший путь продвижения вперед", - сообщил он.

При этом Ассанж добавил, что "хотя были сделаны чрезвычайно угрожающие замечания, я всегда готов к участию в диалоге с министерством юстиции в отношении того, что произошло".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие дела Ассанжа
Персоны
Ассанж, Джулиан
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
2
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
6
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
7
Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева
Темы дня
Загрузка...
Реклама