Ассанж назвал прекращение расследования по его делу победой для правовой системы ООН

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что прекращение расследования по его делу - это победа не только для него лично, но и для правовой системы ООН. Об этом он заявил, стоя на балконе посольства Эквадора в Лондоне.

"Сегодня была одержана важная победа как для меня лично, так и для системы ООН по обеспечению прав человека", - сказал он.

Основатель организации WikiLeaks назвал неприемлемой угрозу его ареста британскими властями. Он заявил, что подобные угрозы "достойны чрезвычайного сожаления", и назвал их "неприемлемыми".

Ассанж заявил, что готов к диалогу властями Великобритании, а также с министерством юстиции США.

"Моя команда юристов имела контакты с властями Великобритании, и мы надеемся принять участие в диалоге о том, каков наилучший путь продвижения вперед", - сообщил он.

При этом Ассанж добавил, что "хотя были сделаны чрезвычайно угрожающие замечания, я всегда готов к участию в диалоге с министерством юстиции в отношении того, что произошло".